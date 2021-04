Schwzartzman passa por cima de Cecchinato e vai às quartas em Córdoba

O #9 Diego Schwartzman começou com o pé direito em sua caminhada pelo ATP 250 de Córdoba. Dono da casa, o argentino, principal cabeça de chave, derrotou o #87 Marco Cecchinato, com um duplo 6/2, em 1h12, na noite desta quinta-feira (25).

A vitória foi muito tranquila a favor de Schwartzman. Ele foi intenso e preciso em seus golpes, principalmente nos momentos mais importantes. O número de break points contra chegou a ser igual para ambos os tenistas, com sete, mas o número 9 do mundo salvou quase todos - seis - enquanto que o oponente perdeu o saque em cinco das ocasiões.

O aproveitamento de primeiro saque foi fundamental para a vantagem do argentino, que teve 71% de sucesso nesse quesito. Cecchinato até jogou mais vezes com o primeiro serviço, com 79% contra 57% do adversário, mas somente venceu apenas 42% desses pontos. Ele acabou perdendo 28 dos 48 pontos que iniciou.

Com esse cenário, Schwartzman garantiu a mesma parcial nas duas etapas, com cinco quebras no total, e fechou a partida facilmente. Essa vitória é a terceira dele contra o italiano em quatro confrontos diretos, e a terceira de modo consecutivo.

O argentino vem de sua melhor temporada na carreira no ano passado, quando entrou no Top 10 do ranking em outubro após sua ida às semifinais em Roland Garros. Ele busca agora o seu primeiro título em casa, e para isso, terá que passar pelo vencedor do duelo entre o #234 Tomas Martin Etcheverry e o #47 Albert Ramos-Vinolas na próxima rodada do Córdoba Open.