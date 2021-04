Bencic supera Gauff após quase três horas em Adelaide e vai à 11ª final da carreira

Pela primeira vez desde outubro de 2019, a #12 Belinda Bencic está de volta à uma final. A suíça derrotou em grande partida nesta sexta-feira (26) a jovem #52 Cori Gauff, de 16 anos, nas semifinais do WTA 500 de Adelaide. Bencic anotou 7/6(2), 6/7(4) e 6/2, em 2h48. A cabeça de chave 2 desperdiçou um match point na segunda parcial, mas conseguiu controlar os nervos e garantir a vitória.

Bencic se recuperou de uma quebra atrás no primeiro set e conseguiu levar a decisão para o tiebreak. No game desempate, ela venceu os quatro últimos pontos e conseguiu largar na frente com 7/6(2), em 58 minutos.

Terrific from the No.2 seed 👏@BelindaBencic comes from 4-1 down to take the first set, 7-6(2).#AdelaideTennis pic.twitter.com/6VuHdIYNh0 — wta (@WTA) February 26, 2021

Gauff mostrou muito poder de reação na segunda parcial. Bencic abriu 3/0, chegou a sacar para o jogo em 5/3 e teve um match point, mas a estadunidense reagiu e conseguiu sua terceira quebra no jogo, para forçar outro tiebreak. No game desempate, a jovem de 16 anos chegou a abrir 4-0 e depois fechou em 7-4, vencendo o set em 1h12.

Well well well... 👁👄👁@CocoGauff saves a match point, edges the second tiebreak and we're going to a final set!



Who will join Swiatek in the #AdelaideTennis final?! pic.twitter.com/VphPJpno9n — wta (@WTA) February 26, 2021

Pela quarta vez seguida, Gauff jogou uma partida de três sets em Adelaide, mas, dessa vez, ela não conseguiu sair com a vitória.

Apesar da chance desperdiçada no segundo set, Bencic controlou os nervos e conseguiu uma quebra logo no primeiro game para dar mais segurança. Ela só enfrentou um break point no set, venceu 7/8 pontos com seu segundo saque, e conseguiu se impor para garantir a vitória com 6/2, em 38 minutos.

An 11th WTA final 🙌



Hard-fought 7-6(2), 6-7(4), 6-2 win for No.2 seed @BelindaBencic, who will face Swiatek for the #AdelaideTennis title! pic.twitter.com/1Fd9kgxc2S — wta (@WTA) February 26, 2021

Mesmo com a derrota nas semifinais, Gauff tem motivos para celebrar. A estadunidense venceu cinco partidas no torneio, incluindo duas no qualifying e vai subir para seu melhor ranking da carreira, o 38º posto. Ela é a jogadora mais jovem entre as 370 melhores do mundo.

Bencic vai em busca de seu quinto título na carreira, o primeiro desde Moscou 2019. Na decisão do Adelaide International, ela encara a #18 Iga Swiatek, que derrotou nas semis a #61 Jil Teichmann.