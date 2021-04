Carrasco dos brasileiros, Cerúndolo bate Thiago Monteiro e avança às semis em Córdoba

O brasileiro #74 Thiago Monteiro caiu nesta sexta-feira (26) nas quartas de final do ATP 250 de Córdoba. Cabeça de chave 7 do torneio argentino, Monteiro perdeu para o qualifier #335 Juan Manuel Cerúndolo por 2 a 1, parciais de 6/2, 2/6 e 6/3, em 2h16.

O argentino de 19 anos disputa pela primeira vez um torneio de nível ATP na carreira. Agora, ele já embala seis vitórias consecutivas - três no qualifying - e vai subir pelo menos para o 254º lugar no ranking, melhor posição da carreira.

Cerúndolo já havia eliminado na estreia da chave principal o segundo melhor brasileiro no ranking da ATP, o #119 Thiago Seyboth Wild. Antes, na rodada final do qualifying, ele venceu o número 3 do Brasil, o #199 João Menezes.

Após perder o primeiro set em 33 minutos, Monteiro começou muito bem o segundo, abrindo 5/0, superando três break points e vários games equilibrados. Cerúndolo chegou a salvar um set point no sétimo game e devolver uma das quebras, mas o brasileiro reagiu e quebrou o saque do argentino pela terceira vez na parcial, devolvendo o 6/2, em 52 minutos.

🎾 @dThiagoMonteiro se llevó el segundo set por 6-2 y forzó a un tercer parcial frente a @juanmacerundolo para definir el pase a semifinales del @CordobaOpen pic.twitter.com/pt2ILpz4nt — Córdoba Open (@CordobaOpen) February 26, 2021

Utilizando muito de moonballs, Cerúndolo quebrou muito o ritmo de Monteiro durante toda a partida. No terceiro set, ele quebrou logo de cara e parecia dono do jogo até o oitavo game, quando, em seu saque, saiu perdendo de 0-40. Monteiro, que chegou a pedir tempo médico para tratar a coxa durante a série, não conseguiu converter nenhum dos três break points que teve e acabou perdendo os dez últimos pontos do jogo: 6/3 para o argentino, em 51 minutos.

¡@juanmacerundolo es semifinalista del @CordobaOpen! Se impuso 6-2, 2-6 y 6-3 ante Thiago Monteiro y se metió entre los cuatro mejores en su primer torneo de nivel @atptour pic.twitter.com/1qiWOadnUK — Córdoba Open (@CordobaOpen) February 26, 2021

Na busca por uma final inédita, Cerúndolo encara nas semifinais do Córdoba Open o vencedor do confronto entre o #29 Benoit Paire e o #95 Federico Coria.