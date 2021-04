Coria derrota Paire em sets diretos e fica a um jogo da final em Córdoba

Os donos da casa estão dominando no ATP 250 de Córdobra. O #95 Federico Coria venceu o #29 Benoit Paire, cabeça de chave 2, nesta sexta-feira (26) e se tornou o terceiro argentino a garantir vaga nas semis do torneio.

O #335 Juan Manuel Cerúndolo, estreante em torneios ATP, e o #130 Facundo Bagnis conquistaram o avanço mais cedo após vitórias sobre o brasileiro Thiago Monteiro e o eslovaco Josef Kovalik, respectivamente. Um campeão da casa estará confirmado caso Diego Schwartzman derrote Albert Ramos-Vinolas e feche a chave semifinal apenas com argentinos.

No caso de Coria, sua partida de quartas de final foi bem tranquila. O placar foi de 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/2, após 1h16 de duração. Paire era favorito, mas não conseguiu confirmar isso em quadra.

O aproveitamento do argentino foi bastante superior ao oponente, tanto ao sacar quanto ao devolver. Ele teve 74% de primeiro serviço em quadra, com 69% de sucesso, contra 55% e 59% do adversário, respectivamente. A maioria dos pontos foram vencidos por Coria, no seu próprio saque (67%) e também no serviço do outro (54%).

Nas duas etapas, o dono da casa teve seus momentos de deslizes e foi quebrado, uma vez em cada. Ainda assim, isso não foi suficiente para que Paire ameaçasse, já que ele conseguiu quebras em três oportunidades, em ambos os sets. De um total de 10 games sacados pelo francês, o argentino venceu seis.

Com esse cenário, Federico Coria garantiu a vitória e avançou às semis para se juntar aos seus compatriotas Bagnis e Cerúndolo, sendo o último o seu próximo adversário. O primeiro aguarda o vencedor do confronto entre o #9 Diego Schwartzman e o #47 Albert Ramos-Vinolas.