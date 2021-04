Ramos-Viñolas estraga festa argentina e elimina Schwartzman no ATP 250 de Córdoba

O ATP 250 de Córdoba, é bem verdade, terá uma semifinal que "habla", apenas entre hispanófonos. Mas, nesta sexta-feira (27), #47 Albert Ramos-Viñolas impediu uma festa ainda maior dos argentinos. Ele será o único "intruso" entre os argentinos na fase do torneio. Mais do que isso: o espanhol eliminou nas quartas de final o melhor tenista do país, o #9 Diego Schwartzman, cabeça de chave número 1 do certame.

O espanhol começou a partida voando, fazendo 6/1 no primeiro set. No seguinte, o melhor ranqueado presente no torneio se recuperou, anotando 6/4. No período derradeiro, 6/3 a favor do europeu.

Estabilidade

No fim das contas, venceu a partida o tenista que teve mais sangue frio e equilíbrio. Mas a peleja começou muito disputada. Logo no primeiro game, nove pontos - e Ramos-Viñolas quebrou o saque do adversário. O momento seguinte, novamente, teve nove pontos - e o espanhol confirmou o serviço. Schwartzman sacou o grande game de toda a partida: em extenuantes 21 pontos, o espanhol precisou de cinco break points para, mais uma vez, rejeitar o adversário. Após administrar a vantagem, o espanhol, no sétimo momento, quebrou o saque do argentino e fechou o primeiro período em 6/1.

O enredo do segundo set foi bem diferente. Em games bem mais curtos, boa parte deles teve o saque quebrado. Com exceção do nono, na realidade, o sacador sempre venceu o momento. No game citado, Ramos-Viñolas entregou a pontuação para Schwartzman - que venceu o set no momento seguinte, anotando 6/4.

O derradeiro set começou surpreendente: nos quatro primeiros games, três quebras de serviço - e o espanhol saiu do período com 3/1 à frente. No sexto game, Schwartzman teve muita dificuldade, mas conquistou a vitória - que não foi o suficiente para impedir o 6/3 de Ramos-Viñolas.

O que vem por aí

Na semifinal do Córdoba Open 2021, Ramos-Viñolas enfrenta o argentino #130 Facundo Bagnis, que vem de vitória sobre o #128 Jozef Koválik.

O espanhol é o único tenista dentro do top 90 restante na chave - na outra semifinal se enfrentam o #95 Federico Coria, que eliminou cabeça de chave 2, #29 Benoit Paire, e o qualifier #335 Juan Manuel Cerúndolo, que derrotou na fase anterior o brasileiro #74 Thiago Monteiro.