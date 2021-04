Estreante em torneios ATP, Cerúndolo vence Coria e vai à final em Córdoba

Existem histórias que se assemelham as de contos de fadas no esporte. Uma delas aconteceu no ATP 250 de Córdona neste sábado (27). Vindo do qualifying, #335 Juan Manuel Cerúndolo venceu o também argentino #95 Federico Coria por dois sets a um em jogo válido pela semifinal da competição. É a primeira vez que o jovem de 19 anos disputa a chave principal em um torneio de nível ATP.

A partida foi muito disputada. Em 2h10, os dois primeiros sets tiveram parcial de 6/4 - uma para cada tenista. No derradeiro, Cerúndolo confirmou a vitória por 6/2.

Sonho continua

O primeiro game da partida deixou claro: a peleja seria disputadíssima. Em longos 15 pontos, Cerúndolo aproveitou o quinto break point para quebrar o saque do adversário. A história se repetiu no quinto momento: longo (nove pontos), o qualifier aproveitou o segundo break point para confirmar o surpreendente 4/1 até aquele momento.

A vitória poderia chegar logo no sétimo game, quando Cerúndolo teve três break e set points, mas, após nove pontos, Coria confirmou o saque. Mais do que isso: no seguinte, pela primeira vez na peleja, rejeitou o rival. A reação, entretanto, parou por aí: vitória do qualifier por 6/4.

Coria, mais uma vez, começou perdendo um game sacado por ele no segundo set. No quinto momento, quase entregou o saque novamente: em 13 pontos, teve que salvar três break points para confirmar o serviço.

No seguinte, Coria teve dois break points, mas, depois de nove pontos, Cerúndolo não deixou que o adversário conquistasse a vitória naquele momento. Duas quebras de saque, no oitavo e no décimo game, entretanto, fizeram com que o período se encerrasse em 6/4 e a partida ficasse empatada.

Com dois atletas nervosos e ansiosos, o que se viu no terceiro set foi um show de erros. Coria sacou quatro vezes no período e foi quebrado em todos eles. Cerúndolo conseguiu sair com a vitória pois perdeu "apenas" dois serviços. Como confirmou duas vezes o saque, classificou-se para a final anotando 6/2 na parcial.

O que vem por aí

Na final do Córdoba Open, Cerúndolo enfrentará o experiente espanhol #47 Albert Ramos-Viñolas, que eliminou nas semis o também argentino #130 Facundo Bagnis.