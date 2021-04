Cerúndolo bate Ramos-Viñolas em Córdoba e garante título em seu primeiro torneio ATP

O conto de fadas do qualifier #335 Juan Manuel Cerúndolo, 19 anos, terminou com título no ATP 250 de Córdoba neste domingo (28). Estreante em torneios desse nível, Cerúndolo derrubou o experiente #47 Albert Ramos-Viñolas na decisão em três sets, parciais de 6/0, 2/6 e 6/2, em 1h55.

Contando o qualifying, Cerúndolo venceu oito partidas para conquistar o seu título inaugural na carreira, incluindo os três melhores brasileiros do ranking - João Menezes, Thiago Seyboth Wild e Thiago Monteiro. Além disso, no meio do caminho, ele conquistou sua maior vitória em termos de ranking - 2 a 1 sobre o #41 Miomir Kecmanovic.

Apesar do placar, o primeiro set foi o mais longo da partida. No total, Cerúndolo salvou cinco break points, enquanto Ramos-Viñolas enfrentou seis e foi quebrado em três, perdendo por 6/0 em 41 minutos.

No segundo set, Ramos-Viñolas quebrou logo de cara e salvou três break points logo na sequência, mas, depois disso, foi perfeito no saque. Ele venceu os outros 12 pontos no serviço até o final da parcial e conseguiu ainda outra quebra para fazer 6/2, em 34 minutos.

Pela quinta vez em cinco jogos, Ramos-Viñolas jogou três sets em Córdoba. Mas, na final, ele não conseguiu a vitória. O cabeça de chave 5 quebrou novamente o saque de Cerúndolo no primeiro game e abriu 2/0, mas, depois disso, não conseguiu reagir. Mostrando muita maturidade e consistência, o jovem de 19 anos venceu seis games seguidos e garantiu a conquista com 6/2, em 40 minutos.

Marcas quebradas

Cerúndolo é o quinto tenista com ranking mais baixo a vencer um torneio ATP desde 1990. Além disso, ele é o argentino mais jovem a conquistar um título no circuito desde Guillermo Coria em 2001. O jovem de 19 anos também é o primeiro estreante em torneios desse nível a sair campeão desde o espanhol Santiago Ventura em 2004.

Com a campanha incrível, Cerúndolo vai subir mais de 150 posições no ranking, alcançando o 181º posto. Sua melhor marca anterior era o 332º lugar.

Esta foi a nona final de Ramos-Viñolas no circuito, a primeira desde Kitzbühel 2019, e o sétimo vice-campeonato. Ex-número 17 do mundo, o espanhol ganha uma posição no ranking para a próxima semana.

O que vem por aí

Os dois tenistas jogam nesta semana o ATP 250 de Buenos Aires. Cerúndolo estreia contra seu compatriota, o #84 Federico Delbonis, enquanto Ramos-Viñolas, cabeça de chave 5, pega na primeira rodada o wildcard #405 Holger Rune, dinamarquês de 17 anos.