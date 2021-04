Em ótimo nível, Nishikori desbanca Auger-Aliassime na estreia em Roterdã

Na manhã desta segunda-feira (01), o japonês #41 Kei Nishikori desbancou o canadense #21 Félix Auger-Aliassime na primeira rodada do ATP 500 de Roterdã. por 7/6(4) e 6/1, em 1h37. Esse foi o segundo duelo entre os dois jogadores e a segunda vitória do japonês.

O primeiro set foi bastante disputado, com ambos muito bem nos seus games de serviço sem dar chances ao adversário. A única oportunidade de quebra do set foi para o canadense, mas Nishikori salvou e confirmou seu saque. Sem quebras, o set foi ser definido no tiebreak, onde o japonês jogou melhor e venceu por 7-4.

No segundo set, Nishikori não deu chances ao canadense. O japonês quebrou o serviço de Aliassime logo no segundo game e mais uma vez no sexto game. Logo depois, Nishikori confirmou seu serviço para vencer o set e a partida.

Na próxima rodada do Rotterdam Open, o japonês enfrenta o vencedor do duelo entre os australianos #39 John Millman e #23 Alex de Minaur.