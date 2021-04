Murray vira contra Haase e supera primeira rodada em Roterdã

Campeão em 2009, o atual #123 Andy Murray está nas oitavas de final do ATP 500 de Roterdã. Em duelo de wildcards, Murray eliminou na estreia o dono da casa #193 Robin Haase, parciais de 2/6, 7/6(2) e 6/3, em 2h31, na tarde desta segunda-feira (1º). Este foi o sexto confronto entre os dois, e a quinta vitória de Murray.

No primeiro set, o diferencial foi o aproveitamento nos pontos longos a favor de Haase. Cada um enfrentou dois break points na parcial, mas Murray foi quebrado em ambas as vezes, enquanto o holandês não foi quebrado nenhuma vez. Além disso, o ex-número 33 do mundo conseguiu 11 a sete em winners e seis a dez em erros não-forçados, fechando a parcial com um confortável 6/2, em 34 minutos.

Murray conseguiu melhorar muito sua atuação no segundo set. O ex-número 1 do mundo cometeu o mesmo número de erros não-forçados da parcial anterior, mas conseguiu quase o triplo de winners - 16 -, e ainda aumentou seu aproveitamento de pontos no saque, o que foi essencial para ele superar Haase, que manteve o alto nível.

O dono da casa não cedeu nenhum break point na série, enquanto o britânico salvou os dois que enfrentou. No tiebreak, Murray conseguiu controlar os nervos e venceu todos os pontos no seu serviço para igualar o jogo com um 7/6(2), em 1h10.

Muito nervoso no início do set final, Murray foi quebrado logo no segundo game, e Haase chegou a abrir 3/0, antes de ser quebrado pela primeira vez no jogo no quinto game da parcial final. Daí para frente, o holandês teve a primeira queda de nível, e o britânico passou com tudo. Ele venceu os últimos seis games da partida e garantiu a vitória por 6/3, em 47 minutos.

Murray digs deep 💪



🇬🇧 @andy_murray reels off 6️⃣ straight games to score a 2-6, 7-6(2), 6-3 win over Haase.



🎥: @TennisTV | @abnamrowtt pic.twitter.com/O84IDcNV9g — ATP Tour (@atptour) March 1, 2021

Nas oitavas de final do Rotterdam Open, Murray enfrenta o vencedor do confronto entre o #8 Andrey Rublev e o qualifier #80 Marcos Giron.