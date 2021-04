Bertens sofre 'pneu' e perde para Ostapenko em Doha no seu primeiro jogo no ano

A recuperação de uma lesão é sempre algo complicado. Após fazer cirurgia no tendão de Aquiles no final de 2020, #11 Kiki Bertens fez a primeira partida em 2021. Em dois sets, ela foi vencida pela letã #51 Jelena Ostapenko com facilidade nesta segunda-feira (01), na primeira rodada do WTA 500 de Doha, no Catar.

Em apenas dois sets, a tenista da Letônia começou a partida aplicando um pneu na holandesa - ou seja, 6/0. No segundo, com resquícios de competitividade, a vitória veio por 6/2. Toda a peleja teve, apenas, 57 minutos.

Passeio

Em seis games, os seis foram vencidos por Ostapenko. Apenas no quarto momento do período houve, de fato, disputa: em nove pontos, a letã quebrou o saque da holandesa.

Quem assistiu o começo do segundo set pensou que a partida mudaria radicalmente. No primeiro game, sacado por Ostapenko, Bertens complicou a vida da adversária - foram nove pontos, embora o saque tenha sido confirmado.

No segundo, enfim, a holandesa confirmou um serviço. Logo depois, entretanto, tudo voltou como no período anterior. Após duas quebras de saque, a letã abriu 5/1 - e chegou a ser surpreendida no sétimo game, quando poderia fechar a peleja e viu a holandesa vencer o momento. No seguinte, entretanto, a terceira quebra de serviço da báltica - e fim de jogo com um 6/2 no segundo set.

Job done for the 2016 Doha finalist ✔️@JelenaOstapenk8 advances to Round 2 with a 6-0, 6-2 win over Bertens.#QatarTotalOpen2021 pic.twitter.com/a0Zhw5uR2W — wta (@WTA) March 1, 2021

O que vem por aí

Nas oitavas de final do Qatar Total Open, Ostapenko enfrentará a vencedora do confronto entre a #35 Wang Qiang e a #44 Jessica Pegula.