Rublev sofre no primeiro set, mas vence Giron em Roterdã

Passou longe de ser fácil, mas, no fim das contas, o #8 Andrey Rublev conseguiu a vitória contra o qualifier #80 Marcos Giron na estreia do ATP 500 de Roterdã, na Holanda. Nesta terça-feira (2), a vitória veio por dois sets a zero - mas em parciais apertadas.

No primeiro set, o russo precisou do tiebreak para vencer: 7/6. No segundo, com um pouco mais de tranquilidade, a vitória veio por 6/3.

Aperto

Rublev não conseguiu se impor no início da partida. Apenas dois games tiveram sete pontos, os maiores da peleja: o quinto e o sexto. Para o russo, a calmaria só veio no tiebreak: ele logo abriu 3-0 e, depois, fez quatro pontos consecutivos para fechar o primeiro set por 7-1 após parcial de 7/6.

O russo começou o segundo set muito bem. Nos três primeiros games três vitórias - quebrando o serviço de Giron no segundo momento. A partir do quinto game, a sequência de dois serviços quebrados manteve a vantagem de Rublev - que sofreu no sétimo momento, com 11 pontos, mas confirmou o saque, cravando 5/2. Dali em diante, coube a ele administrar a vantagem para fazer 6/3.

O que vem por aí

Nas oitavas de final do Rotterdam Open, Rublev enfrentará o britânico #123 Andy Murray, que vem de vitória dura sobre o wildcard #193 Robin Haase. Murray venceu o único confronto entre os dois, no Australian Open 2017.