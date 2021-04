Kvitova e Azarenka vencem com tranquilidade e seguem vivas em Doha; Kerber é eliminada

Das melhores tenistas da atualidade, #10 Petra Kvitova não teve dificuldades para avançar no WTA 500 de Doha, no Catar. Nesta quarta-feira (3), a tcheca venceu a russa #41 Anastasia Pavlyuchenkova por dois sets a zero em duelo válido pelas oitavas de final do certame.

Ao todo, a partida teve 1h15. No primeiro set, ampla superioridade de Kvitová: 6/1. Embora a russa tenha melhorado no segundo período, ainda passou longe de ser suficiente: 6/3.

Segurança

O terceiro game da partida deu a impressão Kvitova poderia ter dificuldades: a tcheca salvar dois break points em nove pontos ao todo para confirmar o saque. Depois, entretanto, deslanchou. No quarto momento, depois de longos 13 pontos, quebrou o saque da adversária pela primeira vez. No sexto game, nova quebra de saque. E, no seguinte, fim do primeiro set por tranquilos 6/1.

A história ameaçou mudar no começo do segundo set. No quarto game, Pavlyuchenkova quebrou o serviço de Kvitova e abriu 3/1 no placar. Em uma incrível reação, ela venceu os cinco games seguintes (quebrando o saque da russa três vezes) e finalizou o período por 6/3, vencendo a partida.

O que vem por aí

Nas quartas de final do Qatar Total Open, Kvitova enfrentará a estoniana #24 Anett Kontaveit.

Kontaveit, que já havia derrubado a atual vice-campeã do Australian Open, Jennifer Brady, na primeira rodada, conseguiu outra grande vitória. Ela bateu nas oitavas a ex-número 1 do mundo, atual #26 Angelique Kerber. A estoniana anotou 6/1 e 6/4, em somente 60 minutos. Ela passou menos de duas horas em quadra somando os dois primeiros jogos que fez em Doha.

Winners left, right & center 🤩



Kontaveit powers into the #QatarTotalOpen2021 quarterfinals with a straight-sets win over Kerber! pic.twitter.com/p3Cn64kaoX — wta (@WTA) March 3, 2021

Azarenka também avança

Outra campeã de Slam que venceu nas oitavas de final foi a #14 Victoria Azarenka. Ela bateu por 2 a 0 a qualifier #56 Laura Siegemund, parciais de 6/4 e 6/2. Apesar da diferença no placar, a bielorrussa precisou de quase duas horas para bater a alemã.

Into the Doha quarterfinals once again 👋@vika7 fends off Siegemund 6-4, 6-2 at the #QatarTotalOpen2021 pic.twitter.com/boUkh25wWy — wta (@WTA) March 3, 2021

Na próxima rodada, Azarenka encara a cabeça de chave 1 do torneio, a #5 Elina Svitolina, que vem de vitória tranquila sobre a lucky loser #83 Misaki Doi, parciais de 6/1 e 6/2.