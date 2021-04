Favorito em Roterdã, Medvedev cai para Lajovic na estreia; Zverev também é eliminado

Na manhã desta quarta-feira (3), o #27 Dusan Lajovic venceu o russo #3 Daniil Medvedev, cabeça de chave 1, na primeira rodada do ATP 500 de Roterdã, na Holanda. Lajovic anotou 7/6 e 6/4, em 1h34. Se fosse até a decisão, Medvedev assumiria a vice-liderança do ranking mundial, mas não conseguiu sequer superar a estreia. Esta foi a maior vitória em termos de ranking do sérvio na carreira.

A partida entre Lajovic e Medvedev foi bastante disputada. O primeiro set, o russo começou quebrando o serviço do sérvio no quinto game, mas acabou sendo quebrado logo em sequência. O set só foi ser decidido no tiebreak, onde Lajovic venceu por 7-4.

Logo no primeiro game do segundo set, Medvedev teve que salvar dois break points antes de confirmar seu serviço. No quarto game, foi a vez de Lajovic salvar dois break points. O set seguiu sem quebras até o nono game, onde o sérvio jogou melhor e quebrou o russo. Na sequência, ele confirmou seu serviço para vencer o set e a partida.

Nas oitavas de final do Rotterdam Open, Lajovic enfrenta o croata #26 Borna Coric, que bateu na estreia o wildcard #147 Botic van de Zandschulp.

Zverev também fora

Na mesma manhã, o cazaque #45 Alexander Bublik superou o favoritismo do alemão #7 Alexander Zverev e venceu por 7/5 e 6/3, em 1h17. Na última semana, Bublik foi vice-campeão do ATP 250 de Singapura.

Na partida entre Zverev e Bublik, o alemão começou melhor e quebrou o cazaque logo no primeiro game. Mas o cazaque se recuperou no set e quebrou o alemão duas vezes para vencer o set por 7/5.

No segundo set, apesar de ter sido quebrado uma vez, Bublik jogou melhor que o alemão e mais uma vez conseguiu duas quebras sobre o cabeça de chave 3 para vencer o set por 6/3.

Sascha B beats Sascha Z 😯



Alexander Bublik with the biggest win of his career over no.3 seed Zverev in Rotterdam 7-5 6-3!#abnamrowtt pic.twitter.com/wFynWCJZTb — Tennis TV (@TennisTV) March 3, 2021

Na próxima rodada, Bublik enfrenta o #56 Tommy Paul, que vem de vitória sobre o #35 Lorenzo Sonego.

Zebras para todo o lado

Na parte de cima da chave, não há mais nenhum cabeça de chave na disputa. Sétimo favorito, o #19 Félix Auger-Aliassime caiu na estreia para o #45 Kei Nishikori, que é o primeiro tenista garantido nas quartas de final. O japonês bateu também nesta quarta-feira (3) o #23 Alex de Minaur.

Cabeça de chave 5, o espanhol #13 Roberto Bautista-Agut foi outro que caiu na estreia. Ele foi derrotado pelo seu compatriota, o #51 Alejandro Davidovich Fokina, parciais de 6/2 e 7/6(3).