Rublev acelera no final dos sets e derrota Murray no ATP 500 de Roterdã

O histórico dos dois tenistas é bastante recheado. Na atualidade, entretanto, quem está em (muito) melhor momento é o jovem #8 Andrey Rublev. Nas oitavas de final do ATP 500 de Roterdã, nesta quarta-feira (3), o russo venceu o britânico #123 Andy Murray por dois sets a zero.

No primeiro set, muito equilibrado, a vitória veio por 7/5. No seguinte, o russo venceu com mais tranquilidade: 6/2.

Segue a boa fase do russo

Em um primeiro momento, a partida foi bastante equilibrada, com games sempre vencidos pelos sacadores. Em 12 games, cinco deles tiveram sete pontos - os mais demorados no período. O instante decisivo veio no 11° game, quando Rublev quebrou o serviço do britânico. Na sequência, ele confirmou o serviço e fechou o primeiro set em 7/5.

A história ia se repetindo no segundo set. No quinto game, entretanto, tudo mudou. Dali para frente, Murray não venceu momento algum: no quinto e no sétimo games, com o britânico sacando, foi Rublev quem venceu. No fim, um tranquilo 6/2 para o russo - e vitória garantida.

O que vem por aí

Nas quartas de final do Rotterdam Open, Rublev enfrentará o vencedor do confronto entre #14 David Goffin e #64 Jérémy Chardy.