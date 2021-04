Atual vice-campeã, Kvitova supera Kontaveit e avança às semifinais em Doha

Quando as quartas de final do WTA 500 de Doha foram definidas, o confronto entre a #10 Petra Kvitova e a #24 Anett Kontaveit tornou-se um dos mais aguardados pelos fãs de tênis. A tcheca, atual vice-campeã do torneio no Catar, venceu o quinto em sete confrontos contra a estoniana.

A peleja desta quinta-feira (4) teve 1h56 de duração. Na primeira parcial, vitória da campeã de 2018 por 6/3 - respondida com o mesmo placar pela estoniana. No derradeiro, Kvitova fez 6/2 para confirmar a vitória.

Tcheca prevalece

A partida começou ao gosto de Kvitova. Em seis games, a tcheca venceu cinco, quebrando o saque da adversária no primeiro e no quinto momento. Com 5/1 no placar, ela ainda perdeu o oitavo momento antes de, mais uma vez, rejeitar a estoniana no nono game -e fechar a contagem em 6/3.

Quebras de serviço seguiram sendo rotina no segundo set, duas logo nos dois primeiros games. No quinto e sétimo games, a tcheca não conseguiu confirmar o saque e deu a dianteira para Kontaveit. Com 5/2 no placar, o que poderia ser a confirmação da vitória da báltica teve um set point, três break points, 11 pontos e triunfo da ex-número 2 do mundo. Sem problemas: no seguinte, Kontaveit, mais uma vez, quebrou o saque da adversária para fechar a peleja em 6/3.

O derradeiro set começou com um game disputadíssimo: em 11 pontos, Kvitová aproveitou o primeiro break point para assumir a dianteira do placar. A partir do terceiro game, uma incrível sequência de cinco quebras de serviço, que deixaram a tcheca com 5/2 na contagem. Sem pestanejar, ela voltou a confirmar o saque para fechar a partida com um 6/2 no período.

O que vem por aí

Na semifinal do Qatar Total Open, Kvitová enfrentará a qualifier #44 Jessica Pegula, que vem de vitória contundente sobre a #6 Karolina Plískova.