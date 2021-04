Após longa batalha, Tstsipas vence Hurkacz em Roterdã

Nesta quinta-feira (4), o grego #6 Stefanos Tsitsipas venceu longo duelo contra o polonês #30 Hurbert Hurkacz por 6/4, 4/6 e 7/5, em 2h07. Com essa vitória, o grego avançou para as quartas de final do ATP 500 de Roterdã.

A partida foi bastante disputada, com ambos muito consistentes nos seus games de serviço. No primeiro set, a primeira quebra só veio acontecer no décimo game, onde Tsitsipas foi superior ao polonês no game e conseguiu a quebra para vencer o set.

No segundo set, os jogadores mantiveram o nível jogado no set anterior. Mas no sétimo game, Hurkacz conseguiu aproveitar um bom game jogado para quebrar o serviço do grego e abrir vantagem. Sem mais quebras no set, o polonês venceu por 6/4, levando a decisão da partida para o último set.

O terceiro set seguiu bastante disputado. Tsitsipas teve uma chance de quebrar o serviço do polonês no décimo game, mas Hurkacz conseguiu salvar as oportunidades e confirmar seu serviço. Dois games depois o grego teve mais uma chance de quebrar o serviço do polonês e dessa vez não desperdiçou e venceu o set por 7/5.

Na próxima rodada do Rotterdam Open, o grego enfrenta o russo #21 Karen Khachanov, que vem de vitória em dois sets sobre o qualifier #65 Cameron Norrie.