Schwartzman confirma favoritismo e estreia com vitória sobre Klein em Buenos Aires

Na noite desta quinta-feira (4), o argentino #9 Diego Schwartzman venceu o eslovaco #291 Lukas Klein sem muitas dificuldades. Em sua estreia no torneio, o cabeça de chave 1 derrotou o qualifier por 6/4 e 6/2, em 1h25, em duelo válido pela segunda rodada do ATP 250 de Buenos Aires.

No primeiro set, o argentino conseguiu a primeira quebra logo terceiro game. Klein, porém, conseguiu quebrar o argentino duas vezes seguidas e virar para 4/2. Schwartzman se recuperou no set e venceu os últimos quatro games em sequência para assegurar a vitória no set por 6/4.

Após conseguir uma virada no primeiro set, Schwartzman começou melhor no segundo set e logo no primeiro game quebrou o serviço do eslovaco. O argentino seguiu melhor no set e ainda quebrou o saque de Klein mais uma vez no sétimo game. Logo depois confirmou set serviço para vencer o set e a partida.

Na próxima rodada do Argentina Open, Schwartzman enfrenta o espanhol #106 Jaume Munar, que vem de vitória sobre o #62 Frances Tiafoe.