Tsitsipas vira sobre Khachanov e vai à semifinal do ATP 500 de Roterdã

Quando dois tenistas mundialmente conhecidos se enfrentam, espera-se sempre um confronto bastante equilibrado. Nesta sexta-feira (5), os fãs não se arrependeram do que viram no ATP 500 de Roterdã. Nas quartas de final do certame, o segundo favorito, #6 Stefanos Tsitsipas, venceu #21 Karen Khachanov por 2 sets a 1, de virada.

Em partida que durou 2h44, o russo venceu o primeiro período por 6/4. Na sequência, o grego empatou ao anotar 6/3. No set derradeiro, vitória apertada do cabeça de chave 2 por 7/5.

Competitividade

Logo nos três primeiros games da partida ficou claro o grau de imprevisibilidade da disputa: foram duas quebras de serviço na sequência. No quinto, em nove pontos (mesma pontuação do décimo momento do set), Khachanov quebou o saque do adversário e ficou com 3/2 a favor na contagem.

O sétimo momento, de 11 pontos (maior do set), mais uma vez deixou clara a dificuldade do grego em confirmar o saque. Tal situação impediu a virada de Tsitsipas, que perdeu por 6/4 o primeiro período.

Se foi vencido no primeiro set, Tsitsipas começou com tudo o segundo. Ele venceu os cinco primeiros games do período, quebrando duas vezes o serviço do adversário - no quarto momento, vencendo após longos 11 pontos. Nem mesmo o saque rejeitado, no sétimo game, tirou a vantagem de Tsitsipas - que venceu por 6/3.

Até mesmo quando erravam, Khachanov e Tsitsipas acabavam se equivalendo no terceiro set. Se o grego teve o saque quebrado no quarto game, a situação foi retribuída no momento seguinte - após 11 pontos. A decisão, entretanto, veio no 11º game: com o russo sacando, o cabeça de chave 2 conseguiu rejeitar o rival. Sem mais delongas, o melhor ranqueado venceu o game e encerrou a peleja em 7/5.

O que vem por aí

Na semifinal do Rotterdam Open, Tsitsipas enfrentará #8 Andrey Rublev, que vem de vitória em três sets sobre o #64 Jérémy Chardy.