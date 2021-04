Coric vence jogo apertado contra Nishikori e segue às semis em Roterdã

Em partida muito equilibrada, o #24 Borna Coric garantiu vaga nas semifinais do ATP 500 de Roterdã com vitória sobre o #45 Kei Nishikori nesta sexta-feira (5). Coric venceu a partida em dois tiebreaks, parciais de 7/6(2) e 7/6(4), em 2h03. Este foi o segundo confronto entre os dois, o primeiro desde 2015, e a primeira vitória do croata.

Ainda fora de sua melhor forma, Nishikori disputou o terceiro torneio do ano, e, pela primeira vez, conseguiu ao menos uma vitória. O ex-número 4 do mundo chegou embalado para o confronto com Coric após bater dois jovens que disputaram finais nesse ano - Auger-Aliassime e de Minaur.

Mesmo com números inferiores, Nishikori conseguiu equilibrar a partida. Coric teve 28 winners e 26 erros não-forçados, contra 16 e 23 do japonês, respectivamente. Mesmo com 11 a um em aces, o croata enfrentou mais break points (dez a oito) e precisou dos dois tiebreaks para arrancar a vitória.

Em busca de sua oitava final na carreira, Coric encara nas semifinais do Rotterdam Open o vencedor do confronto entre o #56 Tommy Paul e o #59 Martón Fucsovics. Do outro lado da chave, o #6 Stefanos Tsitsipas e o #8 Andrey Rublev lutam pela outra vaga à decisão.