Kvitova atropela Muguruza e conquista segundo título em Doha

Tempo ruim não combina com a tcheca #10 Petra Kvitova. Em sua primeira final da temporada em um torneio que é muito familiar, o WTA 500 de Doha, a tcheca acabou por conquistar o título derrotando a espanhola #16 Garbiñe Muguruza por 6/2 e 6/1, em apenas 1h07, neste sábado (6).

Curiosamente, quando venceu o primeiro título do torneio, em 2018, Kvitova também enfrentou Muguruza. Na época, a tcheca precisou suar muito para ficar com o título, vencendo por 3/6, 6/3 e 6/4. Esta é a terceira final da tcheca no Catar - ela perdeu o título em 2020 para Sabalenka.

Na decisão de 2021, Kvitova deixou claro logo de cara que, caso quisesse muito o título, Muguruza teria que jogar no melhor nível, o que não aconteceu.

Kvitova venceu a partida fazendo ótimas jogadas, construindo pontos inteligentes e contanto com os erros cometidos pela adversária no outro lado da quadra. Foram 11 winners e 18 erros não-forçados disparados do lado da tcheca, o suficiente para garantir vitória rápida. Uma estatística que complicou Garbiñe foi o número de erros não-forçados - 27.

Kvitova brilhou em quadra e fez por onde merecer seu 28º título da carreira. A tcheca jogou até agora três torneios na temporada e já colocou a mão em um título (o primeiro desde 2019).

As duas agora seguem para a disputa do WTA 1000 de Dubai. Muguruza encara uma qualifier na estreia, enquanto Kvitova começa já segunda rodada, contra a vencedora do confronto entre a #73 Paula Badosa e a #54 Jil Teichmann