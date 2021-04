Schwartzman vence Kecmanovic com tranquilidade e vai à final em Buenos Aires

Neste sábado (6), o argentino #9 Diego Schwartzman confirmou o favoritismo e derrotou o sérvio #42 Miomir Kecmanovic nas semifinais do ATP 250 de Buenos Aires. O cabeça de chave 1 precisou de 1h22 para eliminar o sérvio com parciais de de 6/0 e 6/4.

No primeiro set, Schwartzman não deu nenhuma chance para o sérvio. O argentino quebrou o serviço do Kecmanovic três vezes durante a parcial e venceu por 6/0.

No segundo set, o sérvio conseguiu jogar melhor e equilibrar o set. Mesmo com Kecmanovic jogando melhor, o argentino foi superior nos seus games de serviço, sem dar nenhuma chance de quebra, e ainda conseguir quebrar o cabeça de chave 4 no quinto game para abrir vantagem. Schwartzman se manteve na frente até o fim do set e venceu por 6/4.

A final do Argentina Open será entre dois jogadores nascidos em Buenos Aires. Schwartzman encara na decisão o qualifier #137 Francisco Cerúndolo, que vem de vitória sobre o espanhol #46 Albert Ramos-Viñolas. O irmão de Francisco, Juan Manuel, foi campeão no ATP 250 de Córdoba há uma semana.