Rublev vence Fucsovics em Roterdã e conquista quarto ATP 500 seguido

Na manhã deste domingo (8), o russo #8 Andrey Rublev confirmou o favoritismo e derrotou o qualifier húngaro #59 Márton Fucsovics por 7/6(4) e 6/4 na decisão do ATP 500 de Roterdã. Este foi o quarto título seguido da categoria para Rublev.

O primeiro set da partida foi muito disputado. Logo no primeiro game, Rublev teve que salvar quatro break points antes de confirmar seu serviço. No game seguinte, o russo teve dois break points para abrir vantagem no set, mas Fucsovics se recuperou e confirmou seu serviço. A partir desse game, nenhum dos jogadores tiveram chance de quebrar o adversário. O set foi ser finalizado no tiebreak, onde o russo conseguiu abrir uma vantagem e vencer por 7-4.

Após vencer o primeiro set, Rublev seguiu melhor e logo no primeiro game conseguiu quebrar o serviço do húngaro e abriu vantagem. O russo não deu chances a Fucsovics nos seus games de serviço e venceu o set por 6/4.

Essa foi a quarta conquista de ATP 500 seguida de Rublev. Já são 20 vitórias seguidas em torneios desse nível para o russo - apenas Roger Federer (28) e Andy Murray (21) conseguiram séries mais longas na história.

Após chegar à sua maior final da carreira, Fucsovics vai subir 13 posições no ranking e retornar ao top 50.