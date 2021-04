Kerber perde de virada para Garcia na estreia em Dubai

O confronto de primeira rodada do WTA 1000 de Dubai entre a #47 Caroline Garcia e a #26 Angelique Kerber colocou frente a frente duas tenistas que estão longe de seus melhores momentos na carreira. Quem acabou prevalecendo foi a francesa ex-número 4 do mundo, que venceu por 2 a 1, parciais de 3/6, 6/2 e 6/4, em 1h45, nesta segunda-feira (8).

Este foi o nono confronto entre as duas, e a terceira vitória de Garcia. Em termos de ranking, esta é a melhor vitória da francesa até agora em 2021.

Kerber abriu 3/0 na primeira parcial, com duas quebras de vantagem, chegou a sofrer o empate, mas conseguiu se recuperar. Com Garcia muito errática na primeira etapa, a alemã, mesmo com cinco duplas faltas, saiu com a vitória em 6/3, em 37 minutos.

No segundo set, que durou apenas meia hora, Garcia só perdeu cinco pontos no saque, enquanto Kerber ganhou apenas 9/20. A francesa venceu os últimos cinco games e fez 6/2.

Mais uma vez Kerber abriu 3/0 - desta vez só com uma quebra à frente - e chegou a fazer 4/1, mas, novamente, perdeu cinco games consecutivos. Garcia arrancou para vencer 14 dos últimos 16 pontos da partida e garantiu a virada: 6/4, em 38 minutos.

Ex-número 1 do mundo, Kerber teve números preocupantes: apenas nove winners e 38 erros não-forçados, incluindo dez duplas faltas. A alemã só tem três vitórias em quatro torneios disputados até agora em 2021. Garcia somou 23 bolas vencedoras e 28 erros, além de seis duplas faltas.

Na segunda rodada do Dubai Tennis Championships, Garcia encara a lucky loser #90 Martina Trevisan, que entrou no lugar de Azarenka (desistiu com lesão nas costas) e teve folga na primeira rodada da chave principal.