Muguruza não sobra, mas vence Begu no WTA 1000 de Dubai

Vindo de vice-campeonato em Doha, a #16 Garbiñe Muguruza não teve vida simples na estreia do WTA 1000 de Duabi nesta segunda-feira (08). Ela venceu a romena #73 Irina-Camelia Begu por dois sets a zero, as parciais não foram tão confortáveis assim.

No primeiro set, a espanhola venceu por 6/3. No segundo, a ex-número 1 chegou a estar perdendo por 5/3, mas venceu os últimos quatro games e fechou a partida em 1h38.

Favoritismo confirmado

No começo da partida, Muguruza deu a impressão de que ia atropelar. Quebrou o saque da romena no segundo game e abriu 3/0 no placar. No quinto momento, entretanto, teve o serviço rejeitado pela adversária. A recuperação veio no oitavo game, quando, em nove pontos, a espanhola aproveitou o segundo break point para quebrar o saque de Begu e, logo na sequência, encerrar o set em 6/3.

O segundo período foi muito mais equilibrado. No segundo e no terceiro games, saques quebrados. Na sequência, momentos longos: o quarto, o quinto e o sétimo games tiveram nove pontos - e serviços confirmados, embora com dificuldade. Begu conseguiu a quebra no oitavo game e sacou para o set na sequência, mas, daí para frente, só deu Muguruza. A espanhola venceu os últimos quatro game e garantiu a vitória com 7/5.

O que vem por aí

Na segunda fase do Dubai Tennis Championships, Muguruza enfrentará #32 Amanda Anisimova, que vem de vitória confortável sobre a qualifier #401 Ana Konjuh, ex-número 20 do mundo.