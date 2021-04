Kuznetsova vira para cima de Svitolina em Dubai; Mertens avança, mas Ostapenko cai

Vindo de derrota dura para Azarenka em Doha, a #5 Elina Svitolina começou bem, mas caiu em sua estreia no WTA 1000 de Dubai. A cabeça de chave 1 perdeu de virada para a #41 Svetlana Kuzentsova, parciais de 2/6, 6/4 e 6/1, em 1h54, nesta terça-feira (9). Este foi o sexto encontro entre as duas, e a segunda vitória da ex-número 2 do mundo.

Svitolina não enfrentou nenhum break point na primeira parcial e chegou a quebrar logo no primeiro game do segundo set, mas Kuznetsova devolveu logo em sequência. As duas confirmaram a maioria de seus serviços sem problemas, até que a ucraniana cedeu o terceiro bp no jogo, e a russa aproveitou.

O terceiro set teve games muito longos, e Svitolina não conseguiu resistir na maioria deles - os três últimos foram os mais longos de toda a partida. Com golpes mais potentes e certeiros, Kuznetsova abriu 5/0 e chegou a ter dois match points no saque da rival, que sobreviveu. Sacando em 5/1, a russa teve que salvar dois break points, mas conseguiu garantir a grande vitória, sua maior em termos de ranking desde agosto de 2019 - sobre a então #2 Barty, em Cincinnati.

Comeback COMPLETE 💪



A 21st career victory in Dubai for @SvetlanaK27, taking down top seed Svitolina to set up a Round 3 clash with Krejcikova!#DDFTennis pic.twitter.com/CE23ZBV2Ca — wta (@WTA) March 9, 2021

O que vem por aí

Finalista em 2011, Kuznetsova vai encarar a tcheca #62 Barbora Krejcikova na próxima rodada do Dubai Tennis Championships.

Após bater Sakkari na estreia, Krejcikova eliminou na segunda rodada a ex-número 5 do mundo, atual #51 Jelena Ostapenko. A tcheca venceu a letã com parciais de 6/3 e 6/1, em 1h13.

Esta é a primeira vez que Krejcikova passa da primeira rodada de um WTA 1000. Ex-número 1 de duplas, a tcheca só havia disputado a chave principal de um torneio desta categoria uma vez, em Montreal 2018.

Krejcikova faz melhor campanha da carreira em nível WTA 1000 (Foto: Divulgação/Dubai Tennis Championships)

Mertens também avança

Após sofrer para eliminar a lucky loser Tomova na estreia, a #18 Elise Mertens fez atuação bem mais convincente na segunda rodada. A cabeça de chave 10 bateu a embalada #49 Shelby Rogers com duplo 6/3, em 1h22. Este foi o segundo confronto entre as duas, e a segunda vitória da belga.

Mertens encara nas oitavas de final a #47 Caroline Garcia, que bateu Kerber na estreia e vem de vitória segura sobre a lucky loser #90 Martina Trevisan. A francesa lidera o confronto direto, com três vitórias em quatro confrontos. A única vitória da belga, porém, foi em fevereiro deste ano, no caminho para o título do Gippsland Trophy, torneio WTA 500 preparatório para o Australian Open.