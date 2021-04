Muguruza elimina Anisimova e marca encontro com Swiatek em Dubai; Kvitova desiste

Em jogo de alto nível pela segunda rodada do WTA 1000 de Dubai, a #16 Garbiñe Muguruza teve dificuldades para vencer #32 Amanda Anisimova, mesmo com o placar indicando dois sets a zero para a ex-número 1 do mundo nesta terça-feira (10).

No primeiro set, a vitória foi apertada: 6/4. No seguinte, já mais segura, Muguruza, que vem de vice-campeonato em Doha, anotou 6/2 em 1h29 ao todo.

Alto nível

No primeiro game sacado por Muguruza, muita dificuldade da espanhola: 17 pontos, salvando quatro break points. No quinto game, o erro de Anisimova: a norte-americana teve o serviço rejeitado pela espanhola, que abriu 3/2 no placar. Dali em diante, bastou, apenas, administrar a vantagem para encerrar a contagem do período em 6/4.

O segundo set começou com várias trocas longas, muita potência e também imprevisibilidade: nos três primeiros games, três serviços rejeitados. No quarto momento, sacado por Muguruza, um break point salvo e longos 15 pontos. No sétimo game, no serviço de Anisimova, mais uma quebra. Com 5/2 na parcial, bastou a espanhola confirmar o próprio serviço para encerrar a contagem em 6/2.

Semelhanças

Um set 6/4, o outro 6/2. Dois sets. Vitória da favorita. A polonesa #15 Iga Swiatek conseguiu vitória pelo mesmo placar, apenas invertido, contra a lucky loser #77 Misaki Doi, em 1h17.

😊Solid 2nd round. See you tommorow!



😊Jest 2. runda. Do zobaczenia jutro ! pic.twitter.com/nYQZtvo76u — Iga Świątek (@iga_swiatek) March 9, 2021

Campeãs de Roland Garros, Muguruza, cabeça de chave 9, e Swiatek, oitava favorita, agora se enfrentam em confronto inédito valendo vaga nas oitavas de final do Dubai Tennis Championships.

Kvitova abandona no segundo set

Campeã no último sábado (6) em Doha, a #10 Petra Kvitova abandonou seu jogo de estreia em Dubai.

Vindo de folga na rodada de abertura, Kvitova perdeu o primeiro set para a suíça #54 Jil Teichmann por 6/2 e chegou a abrir 4/1 no segundo, até que a rival venceu dois games seguidos e encostou no placar. A tcheca, então, preferiu se retirar por causa de um problema no pé.

Teichmann avança para encarar a #31 Ons Jabeur, que vem de vitória sobre a atual vice-campeã, a #23 Elena Rybakina, parciais de 7/6(6), 4/6 e 6/2.