Pegula atropela Pliskova pela segunda semana seguida e segue em Dubai; Kuznetsova e Bencic caem

A #36 Jessica Pegula aproveitou o embalo da campanha no Australian Open, onde caiu nas quartas de final, e continua com resultados impressionantes. Nesta quarta-feira (10), ela atropelou a #6 Karolina Pliskova, cabeça de chave 2, na terceira rodada do WTA 1000 de Dubai. A estadunidense anotou 6/0 e 6/2, em apenas 53 minutos.

Esta é a segunda semana consecutiva que a ex-número 1 do mundo sofre nas mãos de Pegula. Na semana passada, em Doha, a estadunidense fez 6/1 e 6/3 na tcheca, em 1h02, e só caiu nas semifinais.

Irreconhecível no saque, Pliskova não foi páreo para o volume de jogo de Pegula. Conhecida por sua potência no serviço, a tcheca cometeu sete duplas faltas e só venceu 34% dos pontos com seu primeiro saque.

Pegula só precisou de 20 minutos para vencer o primeiro set por 6/0, perdendo apenas quatro pontos no seu serviço. No início do segundo, Pliskova conseguiu sua única quebra no jogo e, logo na sequência, abriu 2/0, mas, depois disso, foi dominada novamente. Saindo em desvantagem, a estadunidense conseguiu aplicar um 'pneu' moral em cima da ex-número 1, vencendo seis games consecutivos e garantindo a grande vitória nos Emirados Árabes Unidos.

Vivendo a melhor fase da carreira e somando 15 vitórias em 2021, Pegula vai, outra vez, melhorar sua melhor marca histórica no ranking. Garantida nas quartas de final, ela vai subir ao menos três posições e alcançar o inédito 33º posto. Caso vença o título, ela se garante no top 25.

Nas quartas de final do Dubai Tennis Championships, Pegula encara a vencedora do confronto entre a #18 Elise Mertens e a #47 Caroline Garcia.

Kuznetsova e Bencic eliminadas

Após derrubar a cabeça de chave 1, Elina Svitolina, a experiente #41 Svetlana Kuznetsova caiu nas oitavas de final em Dubai. Ela perdeu para a #63 Barbora Krejcikova, que faz sua melhor campanha na carreira em torneios de nível WTA 1000. A tcheca anotou 6/3 e 6/2, em 1h15. Este foi o primeiro confronto entre as duas.

Gliding into the last eight in Dubai ⛸⛸



A first WTA 1000 singles quarterfinal for @BKrejcikova!#DDFTennis pic.twitter.com/F4p77ZXuN9 — wta (@WTA) March 10, 2021

Ex-número 1 de duplas, Krejcikova vem crescendo também em torneios de simples, com campanhas consistentes desde o ano passado.

A campanha em Dubai já coloca a tcheca em seu melhor ranking de simples - neste momento a 56ª posição, três acima de sua melhor marca anterior.

Em busca de vaga às semifinais, Krejcikova encara na próxima fase a wildcard #88 Anastasia Potapova, que surpreendeu em jogo de três sets a #12 Belinda Bencic, cabeça de chave 6 e campeã de 2019.

Vindo de vitória sobre Madison Keys, russa anotou novo triunfo sobre uma top 10, com parciais de 6/1, 2/6 e 7/5, em 2h20. O set final, que durou 63 minutos, só teve uma quebra, no saque da suíça, já no 11º game.

What a way to win it 🤩@nastiaapotapova upsets 2019 Dubai champ Bencic to set a quarterfinal clash with Krejcikova!#DDFTennis pic.twitter.com/3fdhOxq0Nk — wta (@WTA) March 10, 2021

Potapova, 19 anos, nunca havia vencido uma partida de nível WTA 1000. Esta é apenas a segunda vez que a russa disputa um torneio desta magnitude.