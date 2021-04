Thiem vira batalha contra Karatsev; Rublev e Shapovalov também avançam em Doha

Na manhã desta quarta-feira (10), o austríaco #4 Dominic Thiem derrotou o russo #45 Aslan Karatsev em uma batalha de quase duas horas com parciais de 6/7, 6/3 e 6/2, na segunda rodada do ATP 250 de Doha. Esta foi a primeira partida de Karatsev desde a campanha incrível no Australian Open, onde foi até as semifinais em sua primeira participação em chaves principais de Slams.

No primeiro set da partida, Karatsev começou jogando em alto nível e não deu chances ao austríaco nos seus games de serviço, mas Thiem também não permitiu quebras. O set foi ser finalizado no tiebreak, onde o austríaco abriu boa vantagem mas permitiu a virada do russo para vencer o set.

Thiem voltou melhor para o set seguinte e logo no segundo game conseguiu quebrar o serviço do russo e abrir vantagem. Karatsev até teve chance de devolver a quebra, mas o cabeça de chave 1 seguiu bem nos seus games de serviço e salvou os break points. Sem mais quebras, o austríaco venceu o set por 6/3.

Após vencer o segundo set, Thiem seguiu melhor na partida. O austríaco conseguiu a primeira quebra do terceiro set logo no primeiro game. O austríaco ainda conseguiu quebrar o serviço de Karatsev mais uma vez no quinto game. O russo não teve nenhuma chance de devolver nenhumas das quebras sofridas no set e acabou derrotado por 6/2.

Com a vitória, Thiem enfrenta o espanhol #13 Roberto Bautista-Agut nas quartas de final do Qatar ExxonMobil Open. Bautista-Agut vem de vitória sobre o #44 Alexander Bublik.

Rublev avança sem jogar; Shapovalov vence confronto canadense

O atual campeão #8 Andrey Rublev contou com a desistência do francês #50 Richard Gasquet para avançar para as quartas de final. Ele ainda não entrou em quadra no torneio, já que teve folga na primeira rodada. Agora ele enfrenta o vencedor da partida entre o #46 Martón Fucsovics e o #84 Lloyd Harris.

Outra partida que movimentou em Doha, foi o duelo entre os canadenses #11 Denis Shapovalov e o #67 Vasek Pospsil. O mais jovem venceu em dois sets, parciais de 7/5 e 6/4, em 1h44.

Impressive win for Denis Shapovalov, ousting compatriot Vasek Pospisil 7-5, 6-4 to reach the quarter-finals.



He’ll face either Taylor Fritz or David Goffin for a place in the semis. #TennisNation | @denis_shapo pic.twitter.com/QGu9zIDh71 — Tennis Canada (@TennisCanada) March 10, 2021

Shapovalov jogou muito regular nos seus games de serviço em toda partida e não permitiu nenhuma chance de quebra e conseguiu quebrar Pospsil uma vez em cada set para vencer a partida. Na próxima rodada, o cabeça de chave 4 enfrenta o vencedor da partida entre o #14 David Goffin e o #33 Taylor Fritz.