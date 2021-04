Bouchard domina no saque e elimina Juvan em Guadalajara

Em atuação segura, a wildcard #144 Eugenie Bouchard garantiu vaga nas quartas de final do WTA 250 de Guadalajara nesta quarta-feira (10). A canadense anotou 6/4 e 6/3 sobre a #91 Kaja Juvan, cabeça de chave 8, em 1h18. Este foi o primeiro confronto entre as duas.

Bouchard conseguiu uma quebra logo de cara, que foi devolvida por Juvan no quarto game. Esta, porém, foi a única vez que a jovem eslovena quebrou o serviço da ex-número 5 do mundo. O primeiro set continuou equilibrado, sem nenhuma chance de quebra até o nono game. Neste, a cabeça de chave 8 cometeu três duplas faltas e deu de bandeja a chance para a rival sacar para o set. A canadense chegou a salvar break point, mas garantiu a parcial com 6/4, em 38 minutos.

Na segunda parcial, Bouchard somou quatro aces e venceu 16 dos 20 pontos jogados no seu serviço, sem dar uma chance sequer de break point. Juvan superou um primeiro game longo, salvou dois bps, mas no quinto game, foi quebrada de 0-40 - a canadense teve uma sequência de 12 pontos vencidos em 13 no meio do set.

Pressionada no serviço, Juvan precisou sacar para se manter no jogo em 3/5, e não resistiu. Bouchard contou com a sorte para converter o match point, em devolução que bateu na rede e passou, mas garantiu a vitória merecida: 6/3, em 40 minutos. Esta foi a primeira derrota da eslovena para um tenista fora do top 50 em 2021.

A straight sets win for the 🇨🇦@geniebouchard takes out the No.8 seed Juvan, 6-4, 6-3.#AbiertoZapopan2021 pic.twitter.com/9YbialcrCh — wta (@WTA) March 10, 2021

A vitória leva Bouchard à a 28ª quarta de final de simples na carreira e a primeira em 2021 - ela já tem um vice-campeonato de duplas neste ano, em Lyon na semana passada. Na próxima fase do Abierto Zapopan, a canadense encara a vencedora do confronto entre a também eslovena #93 Tamara Zidansek e a estadunidense #120 Catherine McNally.