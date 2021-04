Após 405 dias fora do circuito, Federer vence Evans em longa batalha na estreia em Doha

Na tarde desta quarta-feira (10), o suíço #6 Roger Federer retornou ao circuito da ATP após 405 dias e derrotou o britânico #28 Daniel Evans por 7/6, 3/6 e 7/5 em 2h24. A partida foi válida pela segunda rodada do ATP 250 de Doha.

O primeiro set foi bastante disputado, ambos jogadores estavam consistentes nos seus games de serviço. A única chance de quebra do set foi acontecer no nono game, onde Evans teve uma chance de quebrar o suíço, mas Federer conseguiu confirmar seu serviço. Sem mais quebras, o set foi ser finalizado no tiebreak, onde o suíço prevaleceu em 10-8.

No segundo set, Evans voltou melhor e logo no quarto game conseguiu primeira quebra da partida. O britânico seguiu muito bem no serviço e não deu chances a Federer. Evans venceu o set por 6/3 e levou a decisão para o último set.

No terceiro set, a partida seguiu bastante equilibrada. Evans teve duas chances de quebrar o serviço do suíço no sétimo game, mas Federer conseguiu salvar os break points e seguir na frente.

No décimo game, o suíço teve um match point, mas foi a vez de Evans salvar e seguir vivo na partida. Mas no 12º game, Federer teve mais um match point e dessa vez não desperdiçou e venceu o set por 7/5.

Na próxima rodada do Qatar ExxonMobil Open, o suíço enfrenta o #42 Nikoloz Basilashvili, que venceu em dois sets o #262 Malek Jaziri nas oitavas de final.