Muguruza bate Sabalenka pela segunda vez seguida e avança às semis em Dubai

Duas das tenistas com mais vitórias no ano, a #16 Garbiñe Muguruza e a #8 Aryna Sabalenka se enfrentaram pela segunda semana seguida. E, outra vez, a ex-número 1 do mundo se deu melhor. A espanhola avançou às semifinais com parciais de 3/6, 6/3 e 6/2, em 1h53, nas quartas de final do WTA 1000 de Dubai, nesta sexta-feira (11).

Desta vez, a partida foi mais curta e menos dramática - na segunda rodada em Doha, na semana passada, o jogo durou 2h28. Este foi o terceiro confronto entre as duas, e agora Muguruza tem vantagem de dois a um no histórico.

Muguruza conseguiu controlar a quantidade de erros não-forçados - 20 no total, sendo apenas três no segundo set -, enquanto somou 23 winners. Sabalenka teve 34 e 26 no total. A espanhola teve aproveitamento melhor tanto no primeiro serviço - 80% a 70% -, quanto no segundo - 47% a 34%. A ex-número 1 salvou 4/7 break points que enfrentou e aproveitou 5/11 que oportunizou.

Os dois primeiros sets duraram o mesmo tempo - 36 minutos -, com cada uma levando um em 6/3. No terceiro, as duas trocaram quebras no começo, e depois Sabalenka abriu 2/1, mas, depois disso, só deu Muguruza. Mais paciente e se aproveitando da crescente frustração da rival, a espanhola venceu os últimos cinco games da partida e garantiu a vitória com 6/2, em 41 minutos.

Vice-campeã nas três últimas finais que disputou, duas neste ano, Muguruza vai em busca de seu primeiro título desde Monterrey em abril 2019.

A espanhola encara nas semifinais do Dubai Tennis Championships a #18 Elise Mertens, que vem de vitória incrível sobre a #36 Jessica Pegula, parciais de 5/7, 7/5 e 6/0, após salvar três match points. Muguruza venceu o único confronto anterior, no US Open 2016.