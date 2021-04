Fritz surpreende Shapovalov em Doha; Rublev vai à semifinal sem jogar

Atual campeão do ATP 250 de Doha, #8 Andrey Rublev está na semifinal da edição de 2021. Mais do que isso: sem disputar um ponto sequer. Nesta quinta-feira (11), ele foi beneficiado pela desistência de #46 Martón Fucsovics, com dores na lombar.

Ele já tinha contado com a desistência de Richard Gasquet no jogo de oitavas de final e vinha de bye na rodada de abertura. Esta é a primeira vez desde 1990, quando o ATP Tour foi criado, que tal situação acontece.

Rublev, porém, já jogou três partidas de duplas no torneio e está na final ao lado de Aslan Karatsev. Eles bateram os franceses Jeremy Chardy e Fabrice Martin nas semifinais.

Nas semifinais de simples, ele encara o #13 Roberto Bautista Agut, que vem de grande vitória sobre o #4 Dominic Thiem.

Equilíbrio até o final

Em outra partida de quartas de final, o #33 Taylor Fritz despachou o cabeça de chave 4, #11 Denis Shapovalov.

Na partida que de fato aconteceu, muito equilíbrio. No primeiro set, vitória do canadense por 7/5. Depois, Fritz igualou o placar ao anotar 6/3. No período decisivo, foi o norte-americano quem fez 7/5 e garantiu vaga na próxima fase.

O primeiro set, embora longo, foi rápido. Quase sempre em games curtos, o período quase não teve quebras de saque. A exceção foi o 11º game. Após dois break points, Shapovalov conseguiu rejeitar o adversário e, no momento seguinte, fechou o set em 7/5.

A quebra de saque no segundo set foi precoce. Logo no segundo game, Fritz desbancou o canadense. Até o final do período, o único susto pelo qual o norte-americano passou foi no quinto momento, quando precisou de sete pontos para confirmar o serviço.

O derradeiro set teve games mais longos. Logo no primeiro, com dois break points e nove pontos, Fritz quebrou o serviço de Shapovalov. No oitavo, o norte-americano teve que salvar dois break points e passar por longos 13 pontos para confirmar o saque.

A partir do décimo game, fortes emoções. Com o norte-americano sacando, ele chegou a ter dois match points, mas acabou vencido pelo canadense em sete pontos. No seguinte, Fritz devolveu o serviço rejeitado. No 12º momento, em apenas quatro pontos, a surpresa se consumou.

O que vem por aí

Na semifinal do Qatar ExxonMobil Open, Taylor Fritz enfrentará #42 Nikoloz Basilashvili, que foi o algoz do #6 Roger Federer em seu primeiro torneio após mais de um ano.