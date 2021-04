Atual campeão, Tsitsipas bate Pouille e vai às quartas em Marseille; Medvedev também avança

O #5 Stefanos Tsitsipas garantiu vaga às quartas de final do ATP 250 de Marseille, na França, nesta quinta-feira (11). Estreando no torneio após folga na rodada de estreia, o atual campeão avançou após vitória sobre o #81 Lucas Pouille, ex-top 10, por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/3, em apenas 1h05.

Tsitsipas teve domínio completo do jogo do início ao fim. Com exceção de um game no primeiro set em que foi quebrado, ele sequer deixou break points em disputa e não deu nenhuma chance ao oponente. Seu aproveitamento no serviço ficou em 79% em média.

Enquanto isso, Pouille sentiu a pressão da regularidade do adversário e não conseguiu responder a altura. Ele venceu apenas 53% dos pontos em que sacou, com o aproveitamento de segundo serviço de apenas 38%. Como resultado, o grego favorito garantiu cinco quebras em seis break points a seu favor, três na etapa inicial e duas na outra, e fechou tranquilamente a partida.

Na próxima rodada do Open 13 Provence, Tsitsipas enfrentará o #93 Pierres-Hughes Herbert, dono da casa que derrotou o #63 Cameron Norrie nas oitavas por 2 a 0 também.

Cabeça de chave 1, Medvedev avança

Outro tenista a seguir vivo na chave de simples em Marseille foi o #3 Daniil Medvedev. O russo não tomou conhecimento do #76 Egor Gerasimov e venceu sem dificuldades por 2 a 0, com parciais de 6/2 e 6/4.

Maior favorito ao título do torneio e com a inédita segunda posição no ranking garantida para a próxima semana, Medvedev se fez valer do seu quesito mais uma vez: o saque. Ele anotou seis aces contra apenas dois do adversário, além de 83% de sucesso com o primeiro serviço. Nenhum break point contra apareceu para lhe ameaçar, enquanto que isso aconteceu quatro vezes com o adversário.

Gerasimov sofreu três quebras no final, sendo duas no primeiro set. Na segunda etapa, o bielorrusso se manteve regular por boa parte do tempo, mas deslizou um dos games e foi o suficiente para lhe fazer perder o jogo.

Medvedev vai encarar agora o #34 Jannik Sinner nas quartas. O cabeça de chave número 5 avançou após triunfo sobre o wildcard #166 Hugo Gaston por 2 a 0.