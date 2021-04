Muguruza prevalece contra Mertens em Dubai e vai à segunda final seguida

Em partida muito equilibrada, a #16 Garbiñe Muguruza prevaleceu contra a #18 Elise Mertens e se garantiu na decisão do WTA 1000 de Dubai. A espanhola anotou 6/4 e 7/6(5), em 2h11, nesta sexta-feira (11). Este foi o segundo confronto entre as duas, e a segunda vitória da ex-número 1 do mundo.

Mertens conseguiu uma quebra logo de cara, mas, depois disso, Muguruza venceu quatro games e manteve a vantagem até o nono game, quando, sacando em 5/3, foi quebrada, após a belga salvar um set point. Na sequência, porém, a cabeça de chave 10 não conseguiu se segurar no saque e foi quebrada pela terceira vez na parcial: 6/4 para a espanhola, em 53 minutos.

Após dois games com chances de quebra salvas para começar o segundo set, as duas confirmaram seus serviços com segurança até o oitavo game, quando Muguruza conseguiu, de 0-40, a primeira quebra do jogo.

Nos dois games seguintes, no total, Muguruza desperdiçou quatro match points. Mertens conseguiu se manter muito consistente e precisa durante esses momentos e chegou a virar a parcial e sacou para o set em 6/5, mas, aí acabou quebrada novamente.

Muguruza venceu cinco pontos seguidos no tiebreak para abrir 6-3, quando Mertens, outra vez, foi bem para salvar mais dois match points. No sétimo que teve no total, porém, a espanhola tomou a iniciativa e garantiu a vitória 7/6(5), em 78 minutos.

Into her 3️⃣rd final of 2021 🙌@GarbiMuguruza takes her place in the @DDFTennis final with an impressive win over Mertens, 6-4, 7-6(5)! pic.twitter.com/tSAdpiRl7P — wta (@WTA) March 12, 2021

Vice-campeã na última semana em Doha e também há pouco mais de um mês no Yarra Valley Classic, torneio preparatório para o Australian Open 2021, Muguruza vai para sua terceira decisão no ano e busca seu primeiro título desde Monterrey 2019.

Na decisão do Dubai Tennis Championships, Muguruza vai entrar com a pressão de ser a favorita. Ela encara a vencedora do confronto entre a #63 Barbora Krejcikova e a #54 Jil Teichmann, que nunca chegaram tão longe em torneios da categoria WTA 1000.