Bautista-Agut se impõe sobre Rublev e enfrenta Basilashvili na final em Doha

Após avançar três fases sem jogar, o #8 Andrey Rublev teve que encarar o #13 Roberto Bautista-Agut nas semifinais no ATP 250 de Doha 2021. O espanhol mostrou força e venceu o atual campeão por dois sets a zero nesta sexta-feira (12). Com o triunfo, o espanhol, campeão de 2019, classificou-se à mais uma final do torneio no Catar.

Em um jogo relativamente curto, com uma e catorze minutos, os dois períodos tiveram a mesma parcial: 6/3 a favor de Bautista-Agut.

Imposição

O primeiro set foi inteiro disputado com games curtos - os três maiores momentos da peleja foram o segundo, o quarto e o quinto, com cinco pontos cada. Isso não impediu que Bautista-Agut fosse bastante eficiente. O espanhol teve um break point, no terceiro game, e o aproveitou. Foi o único do período inicial, e foi o suficiente para que o espanhol fechasse a contagem em 6/3.

O enredo mudou no segundo set. Nos dois primeiros games, duas quebras de serviço - uma para cada tenista. No terceiro, Rublev teve muita dificuldade para confirmar o próprio saque: o russo salvou um break point e precisou de nove pontos para confirmar a vitória. No sexto momento, depois mais nove pontos e dois break points salvos, foi a vez do espanhol confirmar o serviço.

No sétimo game, o russo, que vinha de título em Roterdã, mais uma vez, teve o saque quebrado. A situação voltou a se repetir no novo, quando, no segundo break point de um momento de cinco pontos, Bautista-Agut fechou a partida em 6/3 mesmo recebendo os saques do adversário.

Troféu veio nas duplas

Ao menos, Rublev pode comemorar seu segundo título de duplas no circuito, o primeiro ao lado de Aslan Karatsev. Os russos bateram na decisão o neozelandês Marcus Daniell e o austríaco Philipp Oswald, parciais de 7/5 e 6/4.

Doubles champions in Doha! 🏆🏆



🇷🇺 @AsKaratsev & @AndreyRublev97 take the title with a 7-5, 6-4 victory over Daniell & Oswald. pic.twitter.com/2pxu8QQGHy — ATP Tour (@atptour) March 12, 2021

Surpresa na final

Quem fará a final de simples do Qatar ExxonMobil Open contra Bautista-Agut é o georgiano #42 Nikoloz Basilashvili.

Em uma surpreendente semifinal, ele superou o norte-americano #33 Taylor Fritz por dois sets a zero. No primeiro, muito equilíbrio e vitória do europeu no tiebreak - o 7/6 veio após 7-3 no game desempate. No segundo, em grande exibição, Basilashvili fez 6/1 no adversário.

🇬🇪 Nikoloz Basilashvili is through to the final in Doha.



He scores a 7-6(3), 6-1 victory over Taylor Fritz. pic.twitter.com/gOOEkPwURe — ATP Tour (@atptour) March 12, 2021

Basilashvili só havia vencido duas partidas em 16 antes deste torneio desde agosto, quando o torneio retornou da paralisação da pandemia, mas já embala quatro vitórias no Catar - ele bateu Roger Federer nas quartas de final. O georgiano, que volta à uma final desde o título em Hamburgo 2019, chegou a ser preso ano passado por agressão à ex-esposa.