Sorribes Tormo desbanca Bouzkova em Guadalajara e vai à primeira final da carreira

Com bastante resiliência, a espanhola #71 Sara Sorribes Tormo bateu a tcheca #50 Marie Bouzkova nas semifinais do WTA 250 de Guadalajara na madrugada deste sábado (13). A espanhola fezr 2 sets a 0, parciais de 6/3 e 7/6(3), em 2h06, e se garantiu na primeira final de simples da carreira aos 24 anos - ela tem duas conquistas em duplas.

Jogando contra as expectativas e o favoritismo da adversária, Sorribes Tormo conseguiu neutralizar os pontos fortes da adversária apostando na variação de bolas e agressividade nos golpes. Em um primeiro set com alguns games longos, a espanhola forçou uma quebra de serviço, suficiente para garantir a vitória por 6/3, onde conseguiu mais de 60% de aproveitamento nos pontos tentados no primeiro serviço.

No segundo set, parecia que Bouzkova iria buscar o empate e chegar a abrir 5/2 no placar. Bastante forte mentalmente e consciente em quadra, Sorribes Tormo foi buscar a desigualdade, forçou o tiebreak e venceu a parcial por 7/6(3) e o jogo por 2 sets a 0.

Com a vitória, Sorribes Tormo faz a grande final do Abierto Zapopan diante da canadense #144 Eugenie Bouchard, que bateu nas semifinais a italiana #134 Elisabetta Cocciaretto também por 2 a 0. As duas já se enfrentaram uma vez, no WTA de Monterrey em 2017, e a espanhola venceu em dois sets. O duelo está previsto para ocorrer neste sábado (13), às 22h (horário de Brasília).