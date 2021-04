Dono da casa, Garin derrota Galan e vai em busca do título em Santiago

O #22 Christian Garin está a um passo de conquistar mais um feito em sua carreira. Neste sábado (13), ele derrotou o #121 Daniel Elahi Galan em sets diretos e garantiu vaga na decisão do ATP 250 de Santiago, no Chile.

Maior favorito, o chileno busca o primeiro título em seu território na carreira, em sua primeira final em casa também. O último mandante a vencer no Chile foi Fernando Gonzales, em Viña Del Mar, 2009. Caso conquiste o troféu, este será o quinto troféu no geral para Garin.

Para chegar à decisão, o dono da casa teve que passar por Galan Riveros. Ele não encontrou dificuldades para vencer, apesar de não ter sido uma vitória acachapante. O oponente não facilitou, mas no geral não conseguiu fazer valer seu jogo e viu o outro controlar as ações na maior parte do tempo.

O único momento em que Garin teve um deslize foi no segundo game do duelo, quando levou a quebra de volta, depois de ter conseguido uma no game inicial. Pouco tempo depois, porém, ele já estava na frente do marcador novamente e não deu mais chances para o azar até o final da etapa.

O chileno anotou oito aces no total no confronto e usou o primeiro serviço em 67% das vezes, com 81% de sucesso. Esse cenário se sobressaiu ainda mais na segunda parcial, quando o tenista da casa perdeu pouquíssimos pontos em seu serviço e não deixou nenhum break point contra a vista. Galan até conseguiu ser regular também no início do set, mas cedeu à pressão no final e perdeu quatro games seguidos após o 3/2.

Garin garantiu a vitória então por 2 a 0 e avançou à decisão do Chile Open. Seu adversário na briga pelo título será o #118 Facundo Bagnis, que derrotou o #86 Federico Delbonics na outra partida de semifinal, em dois sets também.