Sorribes Tormo supera Bouchard em Guadalajara e conquista primeiro título na carreira

A espanhola #71 Sara Sorribes Tormo venceu sua primeira final de simples na carreira neste sábado (13). Ela bateu a wildcard #144 Eugenie Bouchard com parciais de 6/2 e 7/5, em 1h56, na decisão do WTA 250 de Guadalajara, no México. Este foi o segundo encontro entre as duas, e a segunda vitória de Sorribes Tormo.

Mais agressiva, Bouchard foi muito frustrada pela estratégia de Sorribes Tormo de devolver praticamente todas as bolas e alongar os pontos o máximo possível. No primeiro set, a canadense teve sete break points a seu favor, mas não conseguiu converter nenhum, enquanto a espanhola aproveitou 3/5.

A ex-número 5 do mundo teve chances de quebrar em três das quatro passagens da rival no saque, mas não conseguiu aproveitar as chances. Frustrada, Bouchard chegou a receber um point penalty no último game do set após quebrar a raquete em frustração. Na sequência, Sorribes Tormo garantiu a vitória no set por 6/2, em 55 minutos.

O panorama não mudou no segundo set. Bouchard finalmente conseguiu sua primeira quebra no segundo game, mas Sorribes Tormo já havia quebrado no primeiro e o fez de novo no terceiro. A espanhola chegou a abrir 3/1, até que finalmente a estratégia da canadense funcionou. Ela venceu quatro games consecutivos e sacou para o set em 5/3.

Depois disso, porém, os problemas voltaram. Bouchard não conseguiu mais administrar a consistência da espanhola. Sorribes Tormo venceu os quatro últimos games, mantendo a paciência e contando com erros não-forçados da rival para fazer 7/5, em 61 minutos.

Bicampeã no circuito em duplas, Sorribes Tormo conquista seu primeiro título em simples em sua primeira decisão. A espanhola vai subir pela primeira vez ao top 60 do ranking na próxima semana, assumindo o 57º lugar.

Já Bouchard, em sua oitava final, fica com o sétimo vice-campeonato, o segundo em menos de sete meses - ela também perdeu a decisão em Istambul em setembro do ano passado. Por outro lado, a canadense vai subir 28 posições no ranking e se reaproxima do top 100.

As duas voltam às quadras na próxima semana no WTA de Monterrey, também no México. Sorribes Tormo estreia contra uma qualifier, enquanto Bouchard encara a chinesa #100 Lin Zhu.