Dono da casa, Garin derrota Bagnis em longa final e fatura título em Santiago

O #22 Christian Garin se sagrou campeão do ATP 250 de Santiago, no Chile, neste domingo (14). O dono da casa faturou o título após vitória sobre o #118 Facundo Bagnis na decisão por 2 sets a 1, com parciais de 6/4, 6/7(3) e 7/5, em 2h38.

Esta é a primeira conquista de Garin em casa, após uma final inédita em seu território também. A última vez que um mandante venceu no Chile foi em Viña Del Mar, 2009. O feito na ocasião foi de Fernando Gonzalez ao vencer José Acasuso na decisão em dois rápidos sets.

A situação já não foi a mesma para o atual número 1 do Chile. O adversário deu trabalho e o jogo foi decidido nos detalhes. Os dois tenistas anotaram muitos aces (14 a 8 para o chileno) e tiveram, inclusive, o mesmo número de break points contra, com oito para cada, mas a diferença é que Garin conseguiu se salvar em mais vezes.

O principal cabeça de chave conseguiu quatro quebras a seu favor e sofreu apenas duas, sendo uma no segundo set e outra no terceiro. Na etapa inicial, ele não teve muitas dificuldades, mas nas duas seguintes o jogo se estendeu por quase uma hora, com Bagnis saindo vitorioso em uma delas.

O argentino levou Garin para o tiebreak no segundo set, venceu, e quase ganhou também na etapa final. O chileno teve que salvar dois break points para impedir que o oponente sacasse depois para o jogo, quando teve o serviço em 6/5. Para seu sucesso, ele não só conseguiu se recuperar, mas também garantiu a quebra do outro lado em seguida, para fechar a parcial em 7/5 e a partida em 2 a 0.

Christian Garin conquistou assim o seu quinto título no total, todos em torneios no saibro. Ele voltará ao Top 20 do ranking da ATP na próxima atualização após o feito.