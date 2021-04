Jaziri vence após desistência de Tsonga; Bublik bate Nishioka no ATP 500 de Dubai

Ex-top 5, #66 Jo-Wilfried Tsonga, mais uma vez, sentiu uma contusão. Neste domingo (14), enquanto enfrentava o tunisiano #262 Malek Jaziri, o francês desistiu após seis games na primeira rodada do ATP 500 de Dubai 2021.

Até então, o jogo estava equilibrado. Quando ele abandonou a peleja, a parcial era de 3/3. No quinto game, ele quebrou o serviço de Jaziri em sete pontos - no seguinte, entretanto, em apenas quatro pontos, Tsonga foi batido, com as dores aumentado. Foram apenas 29 minutos de partida.

Ex-número 42 do mundo, Jaziri encara na próxima rodada o #26 Dusan Lajovic, que vem de bye na estreia.

Inícios decisivos

Em outra partida do domingo, #44 Alexander Bublik venceu #59 Yoshihito Nishioka em dois sets a zero, com parciais de 6/4 e 7/6 - com vitória de 7-4 no tiebreak. A peleja teve 1h24.

Logo no primeiro game, Bublik quebrou o saque do japonês em apenas cinco pontos. Em período de games curtos (os maiores tiveram, exatamente, cinco pontos), o cazaque encerrou a parcial em 6/4.

O segundo set teve um início semelhante. Bublik, mais uma vez, quebrou o saque do adversário no primeiro game após sete pontos. Entretanto, Nishioka devolveu a rejeição no momento seguinte após mais sete pontos de disputa. Sem mais quebras de saque, os tenistas foram para o tiebreak. O cazaque fez quatro pontos consecutivos e, na sequência, abriu 6-1. Foi apenas no quarto match point, entretanto, que ele fechou a contagem em 7-4 - e a parcial em 7/6.

Bublik, que já jogou duas finais este ano, avança para enfrentar o italiano #32 Jannik Sinner, cabeça de chave 16, que estava de folga na estreia.