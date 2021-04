Auger-Aliassime derrota Sandgren e avança à segunda rodada em Acapulco

O #18 Felix Auger-Aliassime está na segunda rodada do ATP 500 de Acapulco, no México. O canadense avançou após vitória na estreia contra o #58 Tennys Sandgren por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 7/6(8), em 1h44, na noite desta segunda-feira (15).

Esta foi a segunda partida entre os dois tenistas até hoje. Aliassime deu o troco após perder no primeiro confronto, disputado no Western & Southern Open, o Masters 1000 de Cincinnati, de 2020. A vitória de Sandgren na ocasião foi por 2 sets a 1, em partida de quase três horas.

O duelo dessa vez não foi tão longo, mas ainda durou bastante para apenas dois sets disputados. A segunda série sozinha teve mais de 1h10. Isso se deveu muito ao fato do canadense ter vacilado quando teve nas mãos a chance de fechar o jogo mais cedo.

Aliassime foi bem firme no saque durante a partida, com 80% de sucesso com o primeiro serviço e 52% com o segundo, e teve apenas uma quebra contra. A questão é que este único game abaixo quase lhe custou a vitória pois ele aconteceu justamente quando o canadense sacava em 5/4 no segundo set.

Sandgren levou então o adversário para o tiebreak. No desempate, ele se recuperou mais uma vez após estar atrás no placar, transformando o 4/1 para o oponente em 6/6. Mesmo assim, o norte-americano viu o marcador registrar 10-8 contra si no final e saiu com a derrota de quadra.

Felix Auger-Aliassime enfrenta na segunda rodada do Abierto Mexicano Telcel o wildcard #92 Sebastian Korda, que vem de vitória sobre o #45 Marin Cilic.