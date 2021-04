Jogando mal, Thiem é batido por Harris em Dubai; Nishikori derruba Goffin

Cabeça de chave número 1 do ATP 500 de Dubai, #4 Dominic Thiem decepcionou enormemente os fãs do tênis. Em atuação nada inspirada, o austríaco foi vencido com relativa facilidade pelo qualifier #81 Lloyd Harris nesta terça-feira (16), em jogo válido pela segunda fase do torneio - logo na estreia do melhor ranqueado.

No primeiro set, o sul-africano fez 6/3 em Thiem; no segundo, a parcial foi de 6/4. A peleja teve apenas 1h13.

Cai o favorito

A partida provou que seria complicada para Thiem no quarto game. Em apenas cinco pontos, o sul-africano teve dois break points e aproveitou o segundo deles para rejeitar o austríaco. Foi um dos momentos mais longos de todo o set - ao todo, três tiveram cinco pontos. Administrando a vantagem, o africano anotou 6/3 na primeira parcial da peleja.

Enredo semelhante ia se repetindo no segundo set. Sem quebras de saque, os dois primeiros games eram os mais longos - também com cinco pontos. Eis que chegou o sétimo momento do período. Em longos 11 pontos, Harris, novamente, aproveitou o segundo break point que teve e quebrou o serviço de Thiem. Sem ser mais incomodado, ele finalizou a contagem em surpreendentes 6/4.

Nas oitavas de final do Dubai Tennis Championships, Harris enfrentará o sérvio #33 Filip Krajinovic, que vem de vitória sobre o #52 Alejandro Davidovich Fokina

Nishikori prevalece

O #13 David Goffin caiu em jogo apertado contra o ex-número 4 do mundo, atual #41 Kei Nishikori. Em dois sets, o japonês anotou 2 a 0, com parciais de 6/3 e 7/6(3). O japonês terá pela frenta agora o esloveno #59 Aljaz Bedene.