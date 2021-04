Em péssima fase, Stephens cai para lucky loser Kucova na estreia em Monterrey

A #48 Sloane Stephens decepcionou em mais um torneio e foi eliminada bem antes do esperado. Dessa vez, a norte-americana caiu para a lucky loser #151 Kristina Kucova por 2 a 0, com duplo 6/2, na estreia do WTA 250 de Monterrey nesta terça-feira (16). A ex-número 3 do mundo era a cabeça de chave número um do torneio mexicano.

Stephens segue em busca de retomar seu nível de tênis que lhe permitiu conquistar o US Open em 2017, mas sua fase não é nada boa. Seu último título foi em 2018, em Miami. Neste mesmo ano, ela ainda foi vice em Roland Garros, Montreal e no WTA Finals. Ela não vence uma tenista do top 100 desde 2019.

A norte-americana tinha tudo para quebrar esse jejum no torneio de Monterrey, como a principal favorita. Além disso, tudo previa um começo com pé direito ainda já que, pelo menos no papel, sua adversária não apresentaria muita resistência. Kucova veio do qualifying e somente entrou na chave principal por desistência de Marie Bouzkova.

O jogo, porém, mostrou justamente o contrário das expectativas. A eslovaca não se intimidou e se manteve firme. Enquanto isso, ela viu a oponente em um dia pouco inspirado, com aproveitamento de primeiro e segundo serviço abaixo de 35%.

Stephens esteve tão abaixo neste jogo que somente conseguiu confirmar um de seus serviços em toda a partida. Isso resultou em sete quebras a favor de Kucova no total. No segundo set, a norte-americana até saiu na frente em 2/0, mas perdeu seis games seguidos depois e se viu derrotada no final.

Kristina Kucova segue confiante agora no torneio, depois de derrotar a maior favorita logo na estreia. Ela vai à segunda rodada do Abierto GNP Seguros para encarar a #88 Leylah Fernandez, que avançou após vencer a wildcard #230 Coco Vandeweghe, ex-top 10, por 2 a 0.