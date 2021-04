Sinner supera Bautista-Agut em batalha de três sets; Nishikori segue firme em Dubai 

Nesta quarta-feira (17), o jovem #32 Jannik Sinner superou o espanhol #11 Roberto Bautista Agut por 6/4, 3/6 e 7/5, em 2h24, em duelo válido pelas oitavas de final do ATP 500 de Dubai.

A partida entre foi bastante disputada. No primeiro set, o italiano conseguiu a única quebra do set no nono game e logo depois confirmou seu serviço para vencer o set. O segundo set seguiu disputado, mas após perder o primeiro set, agora foi a vez do espanhol quebrar o italiano para vencer o set.

Com tudo empatado, a partida foi ser decidida no terceiro set. O italiano conseguiu uma quebra no sexto game. Mas a vantagem não durou muito, já que Baustista-Agut devolveu logo na sequência. O set seguiu empatado até o 12º game, onde o italiano quebrou o espanhol para vencer a partida.

Sinner avança no Dubai Tennis Championships para enfrentar o embalado #42 Aslan Karatsev. O semifinalista do Australian Open vem de vitória sobre o #37 Lorenzo Sonego.

Nishikori embalado

Em outro duelo nesta manhã, o japonês #41 Kei Nishikori venceu o esloveno #59 Aljaz Bedene. O ex-número 4 do mundo segue embalado e venceu em 1h29, com duplo 6/4.

A outra partida do dia também foi bastante equilibrada, mas Nishikori venceu em dois sets. No primeiro, o japonês conseguiu a primeira quebra logo no primeiro game e manteve a vantagem até o fim para vencer por 6/4. No segundo set, os games de serviço de ambos jogadores foram muito longos e disputados. Mas novamente o japonês quebrou o serviço de Bedene e venceu o set por 6/4 para vencer a partida.

Nishikori agora encara o qualifier #81 Lloyd Harris, algoz de Dominic Thiem, que vem de vitória sobre o #33 Filip Krajinovic.