Rublev passa fácil por Fritz em Dubai e marca novo encontro com Fucsovics

Em busca de seu quinto título seguido em nível ATP 500, nesta quarta-feira (17), o russo #8 Andrey Rublev derrotou o norte-americano #30 Taylor Fritz por 6/3 e 6/1, em somente 1h04. Com essa vitória, o russo avançou para as quartas de final em Dubai.

A partida começou bastante disputada. O norte-americano conseguiu segurar o russo até o sexto game. Mas no sétimo, Rublev conseguiu sua primeira quebra na partida. O russo seguiu melhor e ainda quebrou o serviço do Fritz mais uma vez no set para vencer por 6/3.

No segundo, Rublev seguiu muito melhor e não deu chances ao norte-americano e rapidamente abriu 4/1. No quinto game, o russo precisou salvar seis break points antes de confirmar seu serviço. No game seguinte Rublev quebrou o serviço do norte-americano mais uma vez e dessa vez sem perder pontos. O russo venceu o set por 6/1 para vencer a partida.

Rublev agora soma 22 vitórias seguidas em torneios desta categoria, a segunda maior sequência da história. Seu próximo desafiante no Dubai Tennis Championships é o húngaro #44 Martón Fucsovics, que vem de vitória sobre o #26 Dusan Lajovic.

Os dois se enfrentaram há 10 dias na decisão do ATP 500 de Roterdã, que terminou com vitória do russo. No torneio da última semana, em Doha, eles também teriam se enfrentado, mas Fucsovics deu W.O. por causa de dores na lombar.