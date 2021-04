Rublev vence reencontro com Fucsovics e segue para encarar Karatsev em Dubai

Em busca de seu quinto título seguido em torneios ATP 500, o #8 Andrey Rublev bateu nesta quinta-feira (18) o #44 Martón Fucsovics em Dubai. O russo anotou 7/5 e 6/2, em 1h30, e venceu a 23ª seguida em competições desta magnitude.

Este é o terceiro torneio consecutivo que o caminho dos dois se cruzam. Na final do ATP 500 de Roterdã, Rublev também venceu em dois sets. Semana passada, em Doha, o jogo não chegou a acontecer pois Fucsovics desistiu por causa de uma lesão.

Após o fim da partida em Dubai, Fucsovics brincou com Rublev: “espero não jogar mais contra você esse ano”.

"I hope I don't play you anymore this year"



Fair to say Marton is fed up of losing to @AndreyRublev97 in 2021 🤪 pic.twitter.com/Vg5vank4BQ — Tennis TV (@TennisTV) March 18, 2021

Rublev enfrentou apenas um break point na partida, ainda no primeiro set, e não foi quebrado. O húngaro só foi ter seu saque ameaçado do 12° game da parcial inicial, mas foi o suficiente para o russo quebrar e garante o 7/5.

Das suas últimas cinco passagens no saque na partida, Fucsovics foi quebrado em três. Ele não conseguiu repetir a consistência no segundo set e perdeu rápido: 6/2, em 38 minutos.

Disputa russa

Nas semifinais do Dubai Tennis Championships, Rublev encara seu compatriota, o #42 Aslan Karatsev - eles foram campeões de duplas juntos na semana passada em Doha.

Vivendo sua melhor fase na carreira, Karatsev bateu nas quartas de final o jovem italiano #32 Jannik Sinner, parciais de 6/7(5), 6/3 e 6/2, em 2h31. Esta já é a melhor campanha do russo na carreira em torneios ATP 500.

Roaring in the semi-finals 🦁@AsKaratsev battles back to defeat Sinner 6-7 6-3 6-2 & make his first ATP 500 semi-final! pic.twitter.com/C7slzT1Q3c — Tennis TV (@TennisTV) March 18, 2021

Karatsev, que nunca havia participado da chave principal de um Slam até este ano, já foi semifinalista do Australian Open como qualifier e segue com boas campanhas. Na próxima atualização do ranking, o russo vai entrar no top 40 pela primeira vez na carreira.