Karatsev interrompe sequência de Rublev e vai à primeira final de nível ATP

Um dos destaques do início da temporada de tênis, o #42 Aslan Karatsev está na decisão do ATP 500 de Dubai. O wildcard desbancou seu compatriota, o #8 Andrey Rublev, nas semifinais, vencendo com parciais de 6/2, 4/6 e 6/4, em 2h14, nesta sexta-feira (19).

Curiosamente, os dois foram campeões do torneio de duplas em Doha na semana passada. Rublev vinha de 23 vitórias seguidas em ATP 500 e busca seu quinto título seguido na série. Essa sequência de triunfos consecutivos é a segunda maior desta categoria na história (Federer conseguiu 28 entre 2014 e 2016).

Enquanto Rublev encarou 16 break points no jogo - ele foi quebrado quatro vezes -, Karatsev só foi ameaçado no saque em três games durante toda a partida. Ele foi quebrado no décimo game do segundo set e também quando sacava para o jogo em 5/2, mas conseguiu segurar quando mais importava.

No décimo game do set decisivo, Rublev teve duas chances de igualar o placar, mas Karatsev, pela primeira vez, salvou break points no jogo, e garantiu a grande vitória.

Por outro lado, Karatsev, que foi semifinalista de forma surpreendente do Australian Open, em sua primeira vez disputando uma chave principal em Slams, agora alcança sua primeira decisão em nível ATP -ele tem três títulos da série Challenger. Com a campanha em Dubai, o russo de 27 anos vai ser no mínimo o 33º colocado do ranking na próxima semana - caso ganhe o troféu, ele entra no top 30.

Na decisão do Dubai Tennis Championships, Karatsev encara outra surpresa, o qualifier #81 Lloyd Harris. O sul-africano se classificou para sua segunda decisão na carreira ao bater o #12 Denis Shapovalov em três sets. Ele ainda bateu Thiem e Nishikori durante sua campanha nos Emirados Árabes Unidos.