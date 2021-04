Kasatkina vira contra Kuznetsova e chega à final em São Petersburgo

Em jogo de altos e baixos, a russa #61 Daria Kasatkina venceu a compatriota #39 Svetlana Kuznetsova por 2 sets a 1, de virada, em parciais de 1/6, 6/0 e 6/2 e avançou à final do WTA 500 de São Petersburgo. A partida deste sábado (20) durou 1h41. Esta será a sétimo decisão de Kasatkina na carreira - ela tem três títulos até agora.

No primeiro set, completo domínio de Kuznetsova. A ex-vice líder do ranking da WTA precisou de apenas 34 minutos para quebrar três vezes o serviço da adversária e não sofrer nenhuma ameaça de quebra, fechando a parcial em 6/1.

Num retorno avassalador à quadra, Kasatkina conseguiu empatar o jogo em meia hora, após 6/0 e também três quebras de serviço da adversária. Na parcial, a ex-top 10 aproveitou bem seu segundo serviço, onde obteve quase 80% de aproveitamento dos pontos tentados.

Na terceira parcial, Kasatkina manteve o domínio e conseguiu fechar a parcial em 6/2 e o jogo em 2 sets a 1, após mais de 70% de aproveitamento em seu primeiro serviço. Ela agora vai em busca de seu segundo título no ano - a russa já venceu o Philipp Island Trophy, torneio disputado em Melbourne durante a segunda semana do Australian Open.

A decisão do St. Petersburg Ladies Trophy será toda russa - as quatro semifinalistas já eram donas da casa. Kasatkina encara a #106 Margarita Gasparyan, que venceu duelo de wildcards contra a experiente #145 Vera Zvonareva, ex-número 2 do mundo. Esta será a maior final da carreira de Gasparyan.