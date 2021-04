Kasatkina conquista título em São Petersburgo após desistência de Gasparyan

A #61 Daria Kasatkina começou o ano com tudo. Depois de conquistar o Phillip Island Trophy em fevereiro, a russa se tornou a primeira tenista a garantir dois títulos esse ano com o triunfo inédito para uma dona da casa no WTA 500 de São Petersburgo neste domingo (21). Desta vez, porém, ela saiu cedo de quadra na decisão.

Kasatkina levou o troféu para casa após abandono da sua compatriota adversária, a #126 Margarita Gasparyan, em meio ao segundo set da final, com as parciais em 6/3 e 2/1 com quebra acima a seu favor. A oponente sentiu muitas dores nas costas desde o início do duelo. Um tempo médico foi pedido logo após o quarto game do primeiro set, mas de nada adiantou e foi necessário pedir para abandonar.

Ainda não há maiores informações sobre a gravidade da lesão de Gasparyan. Mesmo assim, a tenista sai do torneio com motivos para comemorar. Sua chegada até a final lhe permitirá retornar ao top 100 da WTA, enquanto que a vencedora subirá para 38º, na próxima atualização do ranking nesta segunda-feira (21).

Daria Kasatkina ampliou assim sua campanha este ano para 15-4 e garantiu o seu quarto título de simples na carreira, sendo eles Charleston em 2017, Moscou em 2018 e os dois já citados acima. Com Moscow e São Petersburgo, a tenista se tornou a primeira russa a conquistar ambos os torneios WTA 500 que disputou em casa.