Halep reage, vira contra Garcia com direito a 'pneu' e avança em Miami

A #3 Simona Halep passou sufoco em sua segunda partida pelo WTA 1000 de Miami. A romena ficou próxima da derrota, mas conseguiu a virada e até aplicou pneu no final para vencer a #51 Caroline Garcia nesta quinta-feira (25).

O placar do jogo foi de 2 sets a 1, com parciais de 3/6, 6/4 e 6/0, em 1h50. Halep precisou de quase uma hora apenas para virar o segundo set. A adversária tinha 3/1 e break point a seu favor para ampliar ainda mais a vantagem.

Garcia, porém, não conseguiu sustentar a liderança. Ela saiu completamente do jogo tanto no lado mental quanto técnico. Foram nove games perdidos dos últimos 11 disputados no jogo, sendo sete seguidos.

O aproveitamento da francesa caiu tanto que ficou abaixo dos 30% na última etapa, tanto no serviço quanto com a devolução. Isso resultou em nove pontos ganhos entre 33 disputados e o pneu foi inevitável. A improvável virada da romena estava consolidada e ela garantiu vaga na terceira rodada.

Halep segue então no Miami Open para enfrentar a vencedora do confronto entre a #57 Anastasija Sevastova e a #36 Cori Gauff.